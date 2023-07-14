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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نشاط فني للفنون الشعبية بالقاهرة والإسكندرية والعريش وجمصة

البيت الفني للفنون
البيت الفني للفنون الشعبية

يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي نشاطًا فنيًا خلال الموسم الصيفي 2023 بمختلف المسارح التابعة للبيت حيث يقدم عروضًا مسرحية وحفلات غنائية واستعراضية على مسرح البالون ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ومسرح وسيرك مدينة جمصة وسيرك مدينة العريش والسيرك القومي بالعجوزة وقاعة صلاح جاهين بالبالون.

ويقام على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ثلاثة عروض فنية البداية مع فرقة رضا بقيادة الفنانة القديرة إيناس عبد العزيز ابتداء من يوم 14 يوليو حتى يوم 28 من نفس الشهر وعقب انتهاء فرقة رضا تبدأ الفرقة القومية للفنون الشعبية برنامجها الاستعراضي بقيادة الفنان القدير هاني النابلسي من 30 / 7 حتى 13 /8 / 2023.

ويعود من جديد لأحضان جمهوره بالإسكندرية العرض الغنائي الاستعراضي فنان الشعب "سيد درويش" ابتداء من 16/8 حتى 30 /8 / العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان القدير ماهر عبيد وبطولة النجم محمد عادل والنجمة لقاء سويدان ونخبة كبيرة من الفنانين ومن إخراج الدكتور أشرف عزب.. وتشهد مدينة جمصة والعريش استمرار نجاحات عروض السيرك القومي بقيادة المخرج وليد طه.

وتتألق على مسرح جمصة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة القديرة لبنى الشيخ التي بدأت من يوم 10 / يوليو وتستمر حتى 24 / 7/ 2023.

وفى القاهرة يستمر السيرك القومي والفرقة القومية للفنون الشعبية في تقديم حفلاتهم بنجاح كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي  يوم الثلاثاء المقبل 18  يوليو احتفالية كبيرة بمناسبة رأس السنة الهجرية وتحييها شعبة الإنشاد الديني في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح البالون بالعجوزة وتقدم باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية كما تجري الآن بروفات لعروض غنائية استعراضية استعدادًا لعرضها قريبًا على خشبة مسرح البالون وقاعة صلاح جاهين بطولة نخبة كبيرة من ألمع النجوم.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان القدير احمد الشافعي مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية السيرك القومي قاعة صلاح جاهين بالبالون

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