"المشعلجي".. جديد أيمن رجب طاهر بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "المشعلجي" للروائي أيمن رجب طاهر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 5 من شهر فبراير المقبل.

وعن الرواية، قال أيمن رجب طاهر: “ربع المشعلجية، مكان يُفترض وجوده بإحدى الحواري القريبة من ميدان السيدة زينب، يقطنه العجوز فيض الله مع ابنه تقاوي وحفيدته الشابة منيفة، ويجتر مع رفيق عمره الجد معروف ذكرياتهما أيام حكم الخديو إسماعيل وحفر قناة السويس وحفل افتتاح القناة وأيام الشباب كمجندين بجيش عرابي واشتراكهما في حرب مقاومة الإنجليز وفترة ما بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر وتسريحهما من الخدمة وعملهما كمشعلجية لأعمدة النور”.

وأضاف: “تذبل تلك المهنة بعد انتشار الكهرباء ومع اقتراب فيض الله من الثمانين إلا أنه يشارك في ثورة الزعيم سعد زعلول 1919م ويرى فيه مقاومة للإنجليز ويتمنى ظهور زعيم في السنوات المقبلة يخلص مصر كلها من حكم الملكية الفاسد والمحتلين الإنجليز المسيطرين على مقدرات الشعوب”.

أما عن أيمن رجب طاهر فهو روائي مصري صدر له العديد من الأعمال منها، موت برئ (رواية) 2007م عن مركز سيتي للطباعة بأسيوط، شرنقة الجسد (راوية) 2011م عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وني..حكيم الحروب (رواية) 2011م روايات الهلال، إبور..ناصح الفرعون (رواية) 2013م روايات الهلال، القحط (رواية) 2013م عن دار الأدهم للنشر. ط 2 2019م عن دار كيان للنشر والتوزيع، بنتاور..الساقي الأمين(رواية) 2014م روايات الهلال، حم إيونو..عظيم الهرم (رواية) 2016م روايات الهلال، تل العقارب (رواية) 2017م عن دار الأدهم للنشر، بني عدي (رواية) 2017م عن دار العماد للنشر، ليل زوارة (رواية) 2017م عن دار كيان للنشر والتوزيع، نوڤـيلا (رواية) 2018م عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنوبيس.. يرقص على حافة الحياة (رواية) 2019م عن دار بردية للنشر والتوزيع، مرفأ الأربعين (رواية) 2020م عن دار غراب للنشر والتوزيع، الهجانة (رواية) 2020م عن دار كيان للنشر والتوزيع، أنسباي ـ حكاية أنس بن مصري ـ (رواية) 2021م عن دار كيان للنشر والتوزيع، حرمخيس وحلم الاستقلال (رواية) 2021م دار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع، حيدر بن زرع النيل - صفحات سوداء في التراجم والأخبار - (رواية) 2022م عن دار كيان للنشر والتوزيع،

حاز طاهر العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية وجائزة كتارا وجائزة اتحاد كتاب مصر وغيرها.