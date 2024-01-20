السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أفكار تجعلك تحب الحياة.. وتتجنب الانتحار".. جديد محمد طارق بمعرض الكتاب

جريدة الدستور

صدر حديثا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، كتاب "أفكار تجعلك تحب الحياة.. وتتجنب الانتحار" للروائي واستشاري الصحة النفسية محمد طارق، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 5 من شهر فبراير المقبل.

وعن الكتاب قال محمد طارق: “فكرته مختلفة عن كل أعمالي السابقة، ففي السابق كنت أستخدم خبرتي وتجاربي وقصص المحيطين بي، أما هذا الكتاب فهو ناتج من عملي كـ أخصائي نفسي أشرف على أكثر من مئة مريض ومضطرب نفسي”.

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وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “في أعمالي السابقة كنت أستخدم الإسقاطات في وصف الشخصيات وأفكارهم وميولهم دون تحليلهم أو إيجاد حل لمشاكلهم، كنت أعبر عن المشاكل التي يعانون منها فقط لا غير”.

وتابع: “هذا الكتاب عبارة عن استشارة نفسية من خلالها نبدأ في التحليل والتشخيص ومن ثم طرق التعافي كذلك الاهتمام بالجانب التربوي والعاطفي والاجتماعي، هو عبارة عن كبسولة للتعامل مع الاضطرابات النفسية، كذلك كبسولة للتعامل مع الازمات والمشاكل الاجتماعية والعاطفية”.

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واستكمل: “الكتاب هو العمل الحادي عشر وبداية أعمالي العلمية لكن في سياق قصصي بسيط، هذا لا يعني أنني سأعتزل كتابة الروايات لكن بعد كل هذه المسيرة حان الوقت لتغيير المسار والتوجه للكتب العلمية الأكاديمية أكثر من كتابة الروايات، إيصال المشكلة والحلول بأسلوب سهل وسلس”.

يذكر أن محمد طارق روائي وإخصائي نفسي أصدر العديد من الروايات هي، كتاب جرعة نيكوتين، رواية باريس لا تعرف الحب، كتاب أسطوانة مشروخة، رواية كل الطرق لا تؤدي الى روما، رواية لن ينتهي البؤس، رواية أو أشد قسوة، رواية لن تنجو من الحياة سالمًا، وثلاثية ديفالو، والأسوأ لم يأتِ بعد".

غلاف الكتاب
صدر حديثا دار تشكيل للنشر والتوزيع كتاب أفكار تجعلك تحب الحياة وتتجنب الانتحار محمد طارق معرض القاهره الدولي للكتاب

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