السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض القاهرة للكتاب.. "شباب المترجمين" في ضيافة قصور الثقافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تشهد  قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، صباح الثلاثاء 30 يناير، حفل إطلاق كتاب "مختارات قصصية من حول العالم"، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والكتاب لمجموعة مؤلفين، وترجمة مجموعة من شباب المترجمين، الذين يصل عددهم إلى 28 مترجما من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية.

يأتي الكتاب في إطار تعاون مشترك بين هيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، حيث أعلن المركز عن مسابقة كبرى لشباب المترجمين، أسفرت عن الأعمال الفائزة، التي ضمها هذا الكتاب، الذي تم نشره من قبل هيئة قصور الثقافة، في إطار بروتوكول التعاون الذى جمع بين المؤسستين، والذي يهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر من شباب المترجمين.

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وقد صدر الكتاب فى سلسلة "آفاق عالمية" التي يرأس تحريرها المترجم الكبير د. أنور إبراهيم، ويتولى منصب مدير التحرير جمال المراغي، وسكرتير التحرير مها عبد الرازق.

وصرح عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة بأن هذا الكتاب المترجم، يأتي في إطار فلسفة واستراتيجية الهيئة في التعاون مع قطاعات الوزارة كافة من ناحية، ومن ناحية أخرى يندرج ضمن فلسفتها في الكشف عن المواهب من مختلف ربوع مصر، وأضاف أن الكتاب يندرج أيضا تحت هدف أساسي من أهداف مشروع النشر في هيئة قصور الثقافة، وهو خدمة استراتيجية مصر الثقافية 2030 التي تبتغى بناء قدرات الإنسان المصري، والترجمة بلاشك وسيلة من أهم وسائل البناء والمعرفة.

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وتقدم هيئة قصور الثقافة، مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

مختارات قصصية من حول العالم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب شباب المترجمين الكتاب حفلات التوقيع سلسلة آفاق عالمية

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