السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تسوق بـ200 جنيه.. تعرف على أرخص الأماكن لبيع الكتب في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

هناك الكثير من الأماكن التي كان تواجدها في معرض الكتاب خدمة للجمهور، وهذه الأماكن لا تغالي في أسعار الكتب، وتوجه لكل الشعب المصري، وتنشر العديد من الإصدارات من شعر وقصة ورواية وكتب فكرية، وغيرها.

معرض الكتاب.. قطاعات وزارة الثقافة

تتواجد بصالة 1، ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة وغيرها.

تتراوح كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة ما بين 3 جنيهات وحتى 22 جنيها، وهو أرخص سعر يمكن أن يتواجد في معرض الكتاب، وهناك العديد من المشاريع التي تطرحها قصور الثقافة مثل مشروع طه حسين والذي وصل لـ36 كتابا، والعديد من السلاسل مثل آفاق عالمية والذخائر وأصوات أدبية وغيرها من سلاسل قصور الثقافة.

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تملك الهيئة المصرية العامة للكتاب العديد من الإصدارات في كل المجالات من شعر وترجمة والعديد من السلاسل التي تباع بأسعار رخيصة جدا مقارنة بالكتب الجديدة.

كما أن المجلس القومي للترجمة وأكاديمية الفنون والمجلس الأعلى للثقافة يقدمان الكتب لزوار معرض الكتاب بسعر زهيد جدا مقارنة بغيرها، حيث انها دور حكومية تابعة للدولة وتنشر وتبيع الكتب بأسعار رمزية.

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معرض الكتاب 2024.. سور الازبكية

يتواجد بصالة 4، وفيها الكتب القديمة والتي تباع بأسعار رخيصة مقارنة بغيرها، وسور الأزبكية يوجد فيه كتب بخمسة جنيهات ولكن حالتها قديمة وبعضها متآكل ولكنها في الأخير تباع بأسعار زهيدة.

معرض الكتاب 2024.. جناح الازهر وكتب الأطفال

يقدم جناح الازهر بصالة 3 خصومات كبيرة على إصداراته الإسلامية، ومنها الكتب الفكرية للعديد من الأئمة، وكتب شيخ الأزهر والسلاسل التي يقدمها الجناح كل عام.

معرض الكتاب 2024.. دور النشر بمعرض الطفل

كما أن معرض الطفل تباع فيه الكتب بأسعار رخيصة جدا، وهناك دور مشهورة مثل المؤسسة العربية الحديثة وغيرها، كما أن بمعرض الطفل الكثير من الألعاب والورش أيضًا.

معرض الكتاب اسعار الكتب وزارة الثقافة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الذخائر

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