السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة".. جديد عبد الوهاب داود بمعرض الكتاب

عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود

صدر حديثا عن دار سما للنشر والتوزيع كتاب "حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة" للروائي والكاتب عبد الوهاب داود، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والمقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.

يقول عبد الوهاب داود عن كتابه: "في نهايات عام 1948 نشر الكاتب الأمريكي، ومندوب المبيعات الأشهر ديل كارنيجي، كتابه "دع القلق وابدأ الحياة"، وانفجرت من بعده "ماسورة" التنمية البشرية في وجه البشرية والكون و"الكل كليلة"، وأغلب الظن أنه لو عاش كارنيجي إلى زمن الألفية الجديدة، لغير عنوان كتابه إلى "دع الموبايل وابدأ الحياة"، خصوصًا مع تنامي التحذيرات من طول التعرض لشاشات الهواتف المحمولة، ومواقع التواصل، وما تؤدي إليه من عزلة، واحتمالات الإصابة بالكثير من الأمراض النفسية والعصبية، ناهيك عن ما تحمله تلك الشاشات من أكاذيب وضلالات لا حد لها".

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ويضيف: "لا أراني مغاليًا إن قلت أنه مع استمرار رحلة التطور التي تشهدها صناعة الهواتف، فإنه من المتوقع أن نرى في القريب نهاية لكافة تفاصيل الحياة الإنسانية التي عرفناها وخبرناها طوال آلاف السنين.. شخصيًا، لا أعرف لماذا كلما أمسكت بهاتفي المحمول بنية تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، نطت في رأسي كلمات الرائع مأمون الشناوي التي تغنى بها عبدالحليم، وهو يلاحق فاتن حمامة، بعد أن "لطعته" على كوبرى قصر النيل "ليه تكدب عليا من أول ميعاد.. ده حرام الأسية"؟!.

غلاف الكتاب

ويواصل: “ويبدو أنها أصبحت متلازمة شخصية، فكلما فكرت في قتل بعض الوقت بالفرجة على ما يتداوله الأصدقاء على هذه المواقع، تحسست رأسي، تحسبًا لذلك المجهول القادم من العالم الافتراضي”.

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أما عن عبد الوهاب داود فهو كاتب صحفي وشاعر وروائي، صدر له عدة أعمال إبداعية، شملت دواوين "ليس سواكما" الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة عام 1995، و"بيانات هامشية" صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2000. وفي الرواية له "ظهورات" والتي صدرت عن دار ميريت عام 2005، و"المهزوم" عن دار "منشورات البندقية" عام 2016، و"سهرة مع آل باتشينو" مع دار ريشة 2023.

 

صدر حديثا دار سما للنشر والتوزيع كتاب حلو وكداب عبد الوهاب داود معرض القاهره الدولي للكتاب

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