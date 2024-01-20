السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وحيد الطويلة عن "الحب بمن حضر": الرواية في إحدى تأويلاتها تقف ضد قتل البنات باسم الحب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع رواية "الحب بمن حضر" للروائي الكبير وحيد الطويلة، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 5 من شهر فبراير المقبل.

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وعن الرواية قال وحيد الطويلة في تصريح لـ"الدستور": “الرواية في أحد تأويلاتها تقف ضد قتل البنات باسم الحب”، مضيفا: “أنا مع الإنسان الفردـ مع أحلام الغلابة الذين ولدت وعشت بينهم، الأحلام آخر ما يموت كما قال فيلليني العظيم”

وعن الرواية، كتب العديد من النقاد منهم الدكتورة من قابل، والتي قالت: “الحب بمن حضر، سيرة مكان يموت مرة كل مائة عام، ثم يعود ليحيا ثانية. بالحب يحيا وبه يموت”.

وقال عنها الدكتور أحمد المديني: "من رواية إلى أخرى يتجدد وحيد الطويلة وتختلف طريقته الفنية وأسلوبه ويشحذ لغته وتنفذ بصيرته الى دهاليز مجتمعه وأعماق شخصياته برؤية ومسبار وقلب ينبض على كف وعينين دائما بسعة الحلم تصنعان لك مهرجان فرجة ومتع من أصوات وواقع كالأخيلة وألوان وأذكار".

وأضاف عنها الدكتور محمد بعد الباسط عيد: “هذه واحدة من الروايات المتميزة، لغة وعالما وقدرة على الترميز والمزج الفريد بين الشفاهي بالكتابي”.

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أما عن وحيد الطويلة فهو روائي مصري، عمل كخبير العلاقات الثقافية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كما يشغل منصب رئيس المنظمة العربية للمقاهي، وعضو اتحاد المقاهي العالمي.

صدر له العديد من الأعمال الأدبية، منها: كاتيوشا، ألعاب الهوى، وأحمر خفي،  باب الليل، حذاء فيلليني، وله عدد من االمجموعات القصصية، منها: خلف النهاية بقليل، مائة غمزة بالعين اليسرى.

غلاف الرواية
صدر حديثا الحب بمن حض دار بتانة للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب الرواية

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