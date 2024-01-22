غدًا.. "أنت مش لوحدك" تحتفي باليوم العالمي للغة برايل

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، غدا الثلاثاء، جولة جديدة من جولات مبادرة "أنت مش لوحدك"، وذلك في رحاب مركز رمتان الثقافي بمتحف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، السكن في 1 ش د. طه حسين – حلمية الأهرام سابقا – مدكور – الهرم، ويفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

وخص قطاع الفنون التشكيلية الجولة الجديدة من المبادرة للاحتفاء باليوم العالمي للغة برايل والذي يوافق 4 يناير من كل عام، وسوف تستضيف المبادرة مجموعة من الأطفال (مكفوفين وضعاف البصر) أعدت لهم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي برنامجا فنيا وترفيهيا يتم خلاله إقامة ورشة فنية باستخدام عجينة السيراميك وفقرة غنائية وفقرة شعرية، على أن تبدأ الفعاليات في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وتستمر على مدار اليوم.

نبذة عن اليوم العالمي للغة برايل

يوم بريل العالمي يحتفل به في 4 من يناير انطلاقا لأهمية الاهتمام بأعمال حقوق الإنسان كالمكفوفين وضعاف البصر عن طريق بريل وأهميتها، وتم اختيار تاريخًا لهذا الحدث للاحتفال به عن طريق الجمعية العامة للامم المتحدة من خلال الإعلان عنه في شهر نوفمبر عام 2018، واحتفل به كأول يوم عالميًا لبريل في 4 يناير 2019.

ويصادف هذا التاريخ يوم ولادة لويس بريل مخترع لغة بريل، وهو نظام كتابة وقراءة عالمي يستخدمه الأشخاص المكفوفون، أو الذين يعانون من ضعف حاد في البصر. لويس برايل نفسه أصيب بالعمى بسبب حادث، لكنه أظهر تفوقًا على إصابته وأحدث ثورة بابتكاره نظام كتابة بريل إذ تُقرأ بتمرير الأصابع على حروف مكتوبة بنتوءات بارزة (من واحد إلى ست نتوءات)، وقد تم تبني هذا النظام تقريبًا في كل اللغات المعروفة.