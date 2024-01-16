الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جولة في معرض الفنان الراحل جابر حجازي بقاعة الباب سليم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح د.وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان الراحل جابر حجازي بمرافقة زوجة الفنان الراحل وأسرته، مساء اليوم، بقاعة الباب سليم؛ بحضور أحمد سليمان القائم بأعمال مدير القاعة.

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صلاح بيصار: أعمال المثال حجازى التشخيصية ذات لمسة أكاديمية موصولة بالتراث

يقول الناقد التشكيلي صلاح بيصار:"تبدو أعمال المثال حجازى التشخيصية ذات اللمسة الأكاديمية موصولة بالتراث.. تجمع مع الثبات والاتزان.. التصالح مع الفراغ من خلال قيم وعلاقات تشكيلية رفيعة.. كما فى تمثاله`ايزيس`بالقاعة الرئيسية بمكتبة الإسكندرية `هناك نسخة أخرى بكلية الفنون الجميلة`وهى ربة القمر عند الفراعنة وزوجة أوزوريس وصاحبة الأسطورة الشهيرة.. أودع فى تمثالها بلمسته الصرحية والجلال، جسدها فارهة مفعمة بالحيوية فاردة ذراعيها وكأنها تحتفى باستقبال البشر فى كل مكان فجر فيها روح الحياة وقوتها برداء ووشاح محلى بالنقوش فى وحدة واحدة من الشكل القوسى على الصدر والنقوش الطولية التى تمتد من أعلى القدمين المضمومتين منفرجة إلى أعلى يمينًا ويسارًا بسحر فى نغم التفاصيل... والفنان هنا يؤكد احترامه للكتلة وخصويتها والعلاقة التكاملية بينها وبين الفراغ وساهمت النقوش مع انسياب الجسد فى تلك العلاقة.. من الحوار بين الأضواء والظلال.

قد يكون فن ‏‏٦‏ أشخاص‏

وتابع "كانت مشاركات الفنان حجازى فى معظم دورات بينالى الإسكندرية.. واحترامه لقيم الأداء بالخامات النبيلة من الأحجار الصلبة كالجرانيت والرخام.. مع طابعه التعبيرى والروحى.. ما جعل التشكيل المجسم ينطق فى رصانة ووقار.. كما فى منحوتته `راس فتاه`.. استلهم منها الطابع الرومانى مع المصرى وقد بالغ هنا فى استطالة أفقية الكتلة.. من خلال خصلات الشعر الملتوية مع ترديدها الهامس فبدى التشكيل بين رصانة التقاليد والعلاقات الممتدة فى الزمن إلى الخروج منها باللمسة الحديثة.. `حصل على الجائزة الثانية للنحت فى أحدى دوراته والأولى فى الدورة التاسعة.

قد يكون فن ‏‏٨‏ أشخاص‏

واختتم بقوله أنه ومن بين أعمال الفنان التى تتميز بمصريتها وعصريتها الشديدة منحوتته `عروس البحر- حجر ابيض `صاحبة القسمات والملامح المصرية.. أشبه بفتاه من عصرنا بعيون كحيلة.. وجسد ينساب ممتلئا بالخصوبة بينما يتدلى الشعر على الكتف.. تبدو جالسة تضع يدها على الساق اليمنى بينما ترتكز بيسراها على المقعد الذى يمتزج فى وحدة واحدة.. مع ليونة الجسد وانحناءاته وحيوية ذيل عروس البحر.. المحلى بالقشور اللامعة الملمس.. ويبقى تمثال المحارب بالروح الرومانية ومسحة القدم وثراء التفاصيل.. ما يمثل الطاقة التعبيرية الضخمة للفنان حجازى".

قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏نصب تذكاري‏ و‏تحتوي على النص '‏حجازي جابر الراحل the late artist Gaber Hegazy يناير רו الموافق الثلاثاء يوم مساء السادسة ادسة الساعة الافتتاح -سليم الباب بقاعة ٢٠٠٤ افبراير الموافق السبت حتى يستمر والجمعة bع مساءُ وصباحا الساعة من يوميًا:٠٠٠٠۳٣٣٣٣ الأوبراالمصرية يالحديث الفن سليم الباب قاعة The opening is on Tuesday January 16"، 2024 at Al-Bab-Selim Gallery، at 6:00 pm The exhibition runs Saturday February 10%، 2024. opens daily from 9:00 am 9:00 pm except Fridays. Al-Bab-Selim Gallery، Museum Egyptian Modern Art، Cairo Opera House. Tel:02-27360531‏'‏‏
دكتوروليد قانوش الراحل جابر حجازي التراث الناقد التشكيلى صلاح بيصار ايزيس

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