الخميس.. افتتاح الدورة 34 لصالون الشباب تحت عنوان "من أجل فن ينمو"

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تنطلق يوم الخميس 18 يناير 2024 فعاليات الدورة الرابعة والثلاثون من صالون الشباب وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بقصر الفنون ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في هذه الدورة 131 فنانًا من شباب الفنانين حتى سن 35 عامًا في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية: "على مدار مسيرته وعبر جميع محطاته التي تصل بنا للدورة الرابعة والثلاثون كان صالون الشباب هو طاقة الأمل التي نترقبها كل عام طامعين أن تكشف لنا عن نجوم جدد يستطيعون أن يبرهنوا من خلال هذا الحدث السنوي الخاص بهم أن مصر حافلة بالمواهب الشابة.

وأضاف: "وسيظل صالون الشباب بزخمه وأهميته يؤكد كل عام أن الفن التشكيلي المصري مؤهل كتجل أصيل من تجليات الحضارة والثقافة المصرية 9 بدور أكبر ضمن منظومة أدوات القوة الناعمة لمصر".