"صور من حياة الفاطميين في مصر".. جديد المصرية اللبنانية بمعرض الكتاب

تصدر الدار المصرية اللبنانية، كتاب "صور من حياة الفاطميين في مصر" للدكتور محمد أحمد إبراهيم، وسيكون متاحا لجمهور الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

صور من حياة الفاطميين في مصر

يُعد تاريخ الدولة الفاطمية مرحلة مهمة من المراحل التاريخية التي مرت في حياة مصر الإسلامية، وهي فترة غنية وثرية بالموضوعات التاريخية في حياة الدولة وحياة المصريين.

ورغم زعم كثير من المؤرخين والباحثين في التاريخ الإسلامي بأن تاريخ الدولة الفاطمية قد قتل بحثًا، فإننا نقر بالدليل بأنه زعم باطل لا يتفق مع مبادئ البحث العلمي، لأن البحث العلمي لا ينتهي ولا يُقتل، فما تزال هناك بعض الجوانب والموضوعات في تاريخ الفاطميين تحتاج إلى بحث ودراسة وتسليط كثير من الأضواء عليها، خاصة وأن المجتمع المصري لم يتشبع بأفكار وعادات كما تشبع في حقبة تاريخ الدولة الفاطمية بما لها وما عليها.

يتناول هذا الكتاب بعض جوانب الوجود الفاطمي في مصر من خلال بعض الموضوعات الحضارية كملابس الخلفاء، صناعة الحلوي، مقياس النيل، مجتمع القرافة، مراسم الموت والجنائز، رحلة الحج، جبل المقطم، وغيرها من الموضوعات التي لم يتم تناولها من قبل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.