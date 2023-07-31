أسرع طريقة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

انتشرت الفرحة بين أرجاء محافظات مصر بعد إعلان النتيجة وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي، ويتضاعف التساؤل عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، وتستعد وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني وذلك برئاسة الدكتور رضا حجازي، في الساعات القليلة المقبلة لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023، ومن المقرر ظهورها بأوائل شهر أغسطس القادم، طبقا للموعد المعلن سابقًا من خلال الدكتور رضا حجازي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور .

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويبحث آلاف من طلبة الثانوية العامة معرفة لينك مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس للتسجيل، والقيام بالاستعلام عنها عقب إعلانها واعتمادها من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور

لذلك يقدم موقع الدستور، خدمة مجانية ومتوافرة لكافة طلبة الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، وهو رابط سريع للاستعلام حول نتائج الثانوية العامة 2023 وتكون بالاسم ورقم الجلوس عقب إعلانها مباشرة من هنا.

خطوات التسجيل للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها

ويتاح لكل طالب في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي في 2022-2023 في الحصول على نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس والدخول من خلال رابط موقع الدستور، لتسجيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة للحصول عليها وذلك فور إعلانها من هنا، وبينما تكون لخطوات التسجيل للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 عقب ظهورها كالتالي:

الخطوة الاولى : يجب على التلميذ أو ولي الأمر الدخول على لينك موقع الدستور من هنا.

الخطوة الثانية : ولا بد من كتابة الاسم وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطلاب بشكل صحيح للحصول على النتيجة وذلك فورًا بعد اعتمادها من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

الخطوة الثالثة : قم بالضغط على عبارة سجل الآن للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها.

ومن الجدير بالذكر، أن مصدرا مطلعا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف مؤشرات نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال المصدر المسئول، إن نسب النجاح حتى الآن ستشير إلى وجود ارتفاع في نسبة النجاح بالثانوية وذلك مقارنة بنسبة النجاح في العام الماضي 2022.

وتابع المصدر، أن الكنترولات انتهت بشكل كامل من رصد جميع درجات المواد أساسية والتصحيح الكلي لكل المواد.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

وتحمل نسب نجاح الثانوية العامة لعام 2023 يكون بشرى سارة للطلبة، حيث أن أوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن تكون نسب نجاح الثانوية العامة في هذا العام هي أعلى من العام الماضي، حيث أن أشار المصدر أن ستكون نسبة نجاح الثانوية العامة لعام 2023 اقتربت من حوالي 80% ويتاح أت تتخطاها، وستحسمها المواد المتبقية، وقد جاءت نسبة نجاح العام الماضي حوالي %75.04.

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