مواصلات مصر.. جدول مواعيد الاتوبيسات المكيفة من حدائق أكتوبر

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الاتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد الاتوبيسات المكيفة

في التقرير التالي، ننشر مواعيد الاتوبيسات المكيفة التي توضحها مواصلات مصر للتيسير على المواطنين في معرفة موعد الاتوبيسات التى يرغبون في الحجز فيه.

مواصلات مدينة حدائق اكتوبر

اتوبيس G1 جرين باص

جهاز مدينة اكتوبر الجديدة - مدينة الفردوس - جامعة زويل - حى الاشجار هايس - مدخل طريق زويل على طريق الواحات - بوابات حدائق الاهرام - الرماية - شارع فيصل - ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - القصر العينى - تحرير - إسعاف - رمسيس - غمرة - عباسية - نادى السكة - جامعة الأزهر - رابعة العدوية - شارع الطيران - التأمين الصحى - مسجد نورى خطاب - الحي السابع

اتوبيس G2 جرين باص

جهاز مدينة حدائق اكتوبر الجديدة - مدينة الفردوس - مدينة زويل - حى الاشجار هايس - مدخل طريق زويل على طريق الواحات - بوابات حدائق الاهرام - الرماية - شارع الهرم - ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - دقى - كوبرى أكتوبر - تحرير - إسعاف - رمسيس - غمرة - عباسية - جامعة عين شمس - الخليفة المأمون - شارع الميرغنى - روكسى - كلية البنات.

شركة مواصلات العاصمة:

ميني باص N77

حدائق اكتوبر - مول الحسن - 266 - 1185 - شارع على - طريق الفيوم - بوابات حدائق الاهرام - الرماية - مشعل - فيصل - جيزة - جامعة القاهرة - القصر العيني - ميدان التحرير - الاسعاف - رمسيس

ميني باص N99

حدائق اكتوبر - دهشور - اللوتس - شارع المنتزه - زويل - بوابات حدائق الاهرام - شارع الهرم - ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - كوبري الجامعة - القصر العيني - ميدان التحرير - الاسعاف - رمسيس.

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