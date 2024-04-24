الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المترو يطبق مواعيد التوقيت الصيفى صباح الجمعة

المترو
المترو

كشف مصدر بوزارة النقل عن أنه سيتم البدء بالعمل بـالتوقيت الصيفي داخل مترو الأنفاق بالتوقيت الصيفي من الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

وأوضح المصدر أنه سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا من منتصف الليل مساء الخميس، لتصبح الساعة حينها الواحدة بعد منصف الليل صباحًا. 

وأشار المصدر إلى أن مواعيد عمل محطات المترو في الثلاثة خطوط ستبدأ من الساعة 5 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل.

ولفت إلى أنه تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب "1375" رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى "510 رحلة"، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى "602 رحلة"، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات "263 رحلة".

وزارة النقل التوقيت الصيفي الخطوط الثلاثة للمترو محطات المترو الموافق 26 إبريل 2024

مواد متعلقة

لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024

الأكثر قراءة

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

علاقة غير شرعية تقود 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" إلى الجنايات

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟