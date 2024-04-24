المترو يطبق مواعيد التوقيت الصيفى صباح الجمعة

كشف مصدر بوزارة النقل عن أنه سيتم البدء بالعمل بـالتوقيت الصيفي داخل مترو الأنفاق بالتوقيت الصيفي من الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

وأوضح المصدر أنه سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا من منتصف الليل مساء الخميس، لتصبح الساعة حينها الواحدة بعد منصف الليل صباحًا.

وأشار المصدر إلى أن مواعيد عمل محطات المترو في الثلاثة خطوط ستبدأ من الساعة 5 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل.

ولفت إلى أنه تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب "1375" رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى "510 رحلة"، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى "602 رحلة"، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات "263 رحلة".