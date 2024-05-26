النقل تنشر تصويرا جويا لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2، والمشروع قادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير تفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من: محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد 5 حواجز

كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد خمس حواجز لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات حيث ياتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الإنتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22 % من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة