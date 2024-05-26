تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 739 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 413 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و5 سيارة.

تداول 3700 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وسيناء، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وسيناء ، كما تم تداول 3700 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1730 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى ، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.

وفي اطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل خلال جولته لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.