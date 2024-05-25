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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح

صرف معاشات
صرف معاشات

مع اقتراب عيد الأضحى 1445/2024 يتسأل الملايين من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح بالزيادة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح

يأتي موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 كل الشرائح من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 حيث يتم تحويل كافة أموال المعاشات إلى منافذ الصرف خلال الأيام المقبلة حيث يتم الصرف وفقا للجدول التالي:-

  • يوم السبت الموافق 1/6/2024 أول أيام صرف المعاشات.
  • يوم الأحد الموافق 2/6/2024 ثاني أيام صرف المعاشات.
  • يوم الاثنين الموافق 3/6/2024 ثالث أيام صرف المعاشات.
  • يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2024 رابع أيام صرف المعاشات.
  • يوم الأربعاء الموافق 5/6/2024 خامس أيام صرف المعاشات.
  • يوم الخميس الموافق 6/6/2024 سادس أيام صرف المعاشات.

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منافذ صرف المعاشات في مصر 

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منافذ صرف المعاشات في كافة محافظات مصر والتي تتمثل فيما يلي:-

  • كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع محافظات الجمهورية.
  • كافة فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.
  • كافة ماكينات الصرلاف الآلي للبنوك atm.
  • كافة فروع البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري.
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ويتم تخصيص أماكن انتظار مناسبة لكبار السن في كافة المنافذ المعتمدة السابق ذكرها وذلك لتسع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن من كافة محافظات الجمهورية وذلك قبل عيد الأضحى المبارك 2024.

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