السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. وألوان النتائج

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم.

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رابط نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024

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وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

يتم تفعيل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) حتى يتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 حيث تخضع كافة اجابات الطلاب في جميع المواد الدراسية لأعمال التصحيح والكنترول من رصد درجات ومراجعة كشوفات للوصول إلى نتيجة سليمة للطلاب في كافة المواد الدراسية.

كما يمكن الحصول على نتائج الطلاب من خلال خدمة الهاتف المحمول التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرقم 5757 أو من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم 01150004444 أو من خلال الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر 09000100.

التربية والتعليم: 815 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني وموعد إعلان النتيجة

ألوان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

 

يتم إعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي للترم الثاني من خلال نظام الألوان لتوضيح أداء الطلاب ومدى اكتساب المهارات والتي جاءت كما يلي:-

  • اللون الأزرق يشير إلى تفوق الطالب في اكتساب المهارات وحصوله على درجات تتراوح من 85 إلى 100 %.
  • اللون الأخضر يشير إلى اكتساب الطالب للمهارات والمعارف وحصوله على درجات تتراوح من 65 إلى 85 %.
  • اللون الأصفر يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى دعم لاكتساب المهارات وحصوله على درجات تتراوح من 50 إلى 65%.
  • اللون الأحمر يشير إلى عدم اكتساب المهارات وحصوله على درجات تتراوح من 1 إلى 50 %.

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