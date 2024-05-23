يبحث الكثيرون عن رابط نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024، مع بدء ظهور نتائج المرحلة الابتدائية وسنوات النقل في المرحلة الإعدادية، عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وانتهت مديريات التربية والتعليم الأسبوع الماضي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

كيف تحصل على نتيجتك من بوابة التعليم الأساسي 2024

وتتيح الوزارة، الحصول على النتيجة بالرقم القومي الخاص بالطالب المدون في شهادة الميلاد، ومن خلال الدخول عبر بوابة مركز المعلومات.

ثم اختيار نتائج صفوف النقل، واختيار الصف الدراسي، ثم اختيار نتيجة نهاية العام، ثم كتابة الرقم القومي، سوف تظهر النتيجه فور اعتمادها.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستقوم باعتماد نتيجه صفوف النقل، من خلال المديريات التعليمية، فور الإنتهاء من اختبارات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، لتوفيها لجميع الطلبة والطالبات بموقع الوزارة وداخل المدارس التابع لها الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، كما توفر نتائج الثانوية الفنية

تتيح بوابة الثانوية العامة كافة الخدمات التي يحتاج لها طلاب الثانوية العامة، ولكي يتمكن الطلاب أو المعلمون من التمتع بخدمات بوابة الثانوية العامة لابد أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد أو بكود المعلم.

موقع وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، كما توفر نتائج الثانوية الفنية

تتيح بوابة الثانوية العامة كافة الخدمات التي يحتاج لها طلاب الثانوية العامة، ولكي يتمكن الطلاب أو المعلمون من التمتع بخدمات بوابة الثانوية العامة لابد أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد أو بكود المعلم.