السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية

غرفة العمليات لمدرية
غرفة العمليات لمدرية التعليم بالمنوفية

ترأس محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وتابع الفولي سير الامتحانات للدبلومات الفنية الدور الأول 2023/ 2024، تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وأدى اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات امتحانهم في 125 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر. ويبلغ عددهم 36675 طالبًا وطالبة.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تواصلت بشكل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم التأكد من خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية. كما تستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والتأكد من عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأضاف "الفولي" أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حمل أي أجهزة إلكترونية أو محمول أو سماعات إلكترونية. كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب وجميع العاملين المنتدبين باللجان ما عدا رؤساء اللجان فقط، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات سيادة اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والذي أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بإزالة كل الإشغالات.

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