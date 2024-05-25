محافظ المنوفية يتابع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024، والتي تستمر حتى 28 يونيو من الشهر المقبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر حرصًا على مصلحة الطلاب.

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المديرية انتهت من تجهيز 125 لجنة لاستقبال 36 ألفًا و675 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 75 لجنة للتعليم الفني الصناعي، و41 لجنة للتعليم الفني التجاري وعدد 9 لجان للتعليم الزراعي، وكذا 2 لجنة للتعليم الفندقي، فضلًا عن تجهيز 22 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الجاهزية الكاملة لكل عناصر المنظومة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكل التوجيهات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة الحالة العامة لانتظام الامتحانات وتذليل العقبات والتعامل الفوري مع أي بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس بما لا يعكر صفو الامتحانات أولًا بأول بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.