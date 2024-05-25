السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عصابة تجارة المخدرات فى السادات بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات، التابعة لمديرية أمن المنوفية بقيادة الرائد محمد حمودة، ومعاونه النقيب أحمد سمير، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة، بحوزته كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة نارية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

ترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بالقبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة، عقب نصب الأكمنة الثابتة والمتحركة وتقنين الإجراءات وعمل اللازم.

وكانت قد وردت بعض المعلومات السرية إلى مباحث مركز شرطة السادات بأن المتهمين اتخذوا دائرة المركز مسرحًا لأنشطتهم غير المشروعة، وبعد التأكد من المعلومات الواردة وتقنين الإجراءات القانونية، استهدفت قوة أمنية المتهمين بقيادة الرائد محمد حمودة رئيس مباحث السادات، والنقيب أحمد سمير معاون مباحث السادات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط التشكيل العصابي وتحريز 6 كجم حشيش و150 كيس بودرة ومبلغ مالي، وأسلحة نارية عبارة عن بندقية آلي وبندقية خرطوش وطبنجة.


وعلى صعيد آخر شهدت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية العثور على جثمان مهندس متغيب منذ فترة، وكانت قد نشرت أسرته صورًا له على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثمانه من بحر شبين الكوم.

وكان قد تلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد محمد جمعة، يفيد بالعثور على جثمان شاب، وتم التعرف على الجثمان من أسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم الجامعي.

 


 

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