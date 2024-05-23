"المصريين الأحرار" يجتمع لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة والملتقي التوظيفي الكبير

عقدت أمانة شمال القاهرة بحزب المصريين الأحرار، اجتماعا تحضيريا لمناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة في القطاع طبقا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

عقد الاجتماع بمقر الأمانة بحضور رائد مقدم عضو المكتب السياسي وأمين قطاع شمال القاهرة، وماجد معزوز امين أمانة روض الفرج، أشرف شعبان أمين امانة شبرا، رينيه نجيب أمينة لجنة المرأة بشمال القاهرة، أندرو سمير مسئول لجنة الإعلام بشمال القاهرة، دانيال غطاس مسؤول لجنة العلاقات العامة بشمال القاهرة، مراد مجدي مسؤول لجنة خدمة المواطنين بشمال القاهرة، علاء علي امين المحليات بشمال القاهرة، محمود أحمد أمين الشباب بشمال القاهرة، عادل مطر مسؤول لجنة الصحة بشمال القاهرة.

ناقشة خطة الأمانة خلال المرحلة المقبلة من خدمات وفعاليات

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الأمانة خلال المرحلة المقبلة من خدمات وفعاليات لخدمة المواطنين بالقطاع وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال قريبا.

في سياق متصل ناقش الاجتماع تجهيزات ملتقي التوظيف المقرر انعقاده يوم الأحد 26 مايو 2024 بمقر الأمانة بشبرا مصر من الساعة الخامسة حتي الساعة العاشرة مساء بحضور كبري الشركات لتوفير مئات الوظائف للشباب والفئات المختلفة.

