الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" يوفر مئات فرص العمل في ملتقي توظيف شمال القاهرة.. الأحد المقبل

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ينظم حزب المصريين الأحرار ملتقى توظيف لجميع الفئات العمرية والمؤهلات بمقر أمانة شمال القاهرة؛ يوم الأحد الموافق 26 مايو الجارى، تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الملتقي الخامسة مساء الأحد المقبل بمقر الحزب 22 شارع شبرا الرئيسي، ويوفر الملتقي مئات فرص العمل تناسب جميع المؤهلات والخبرات، بحضور عدد كبير من الشركات والمنشأت الرائدة في السوق المصرية.

يُعدّ "ملتقى التوظيف بشمال القاهرة" فرصة للشباب والأعمار المختلفة الباحثين عن عمل، ودعا الحزب جميع المهتمين للحضور والاستفادة من تلك الفرص المجانية.

ورش عمل مجانية

كما يوفر الحزب بإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية ، العديد من الخدمات المجانية المساعدة  للشباب من بينها ورش عمل حول مهارات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية، استشارات مهنية وتوجيه وظيفي من قبل خبراء مختصين، تعريف بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات المختلفة.

ملتقى توظيف حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل أمانة شمال القاهرة ورش عمل مجانية

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