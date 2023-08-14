حزب المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيف لخدمة الشباب

نظم حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل ملتقى التوظيف ربع السنوي، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة وسط بحضور عدد من الشركات والمؤسسات ومطاعم في مجالات متعددة.

جاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة تراضي واصل الأمين العام، كما أشرفت لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه، ولجنة تنظيم تضم مساعدي رئيس اللجنة اللواء إحسان عبد القدوس وجرجس وليم، وأعضاء اللجنة و مسؤولي القطاعات على أعمال الملتقى وتعاونّا خدميّا من أعضاء لجنة الإغاثة التابعة لكنيسة قصر الدوبارة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والتعاوني من حزب المصريين الأحرار لتوفير الوظائف و دفع عجلة الانتاجية لخدمة الوطن، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات، لخدمة الشباب و الحد من البطالة واستمرار ملتقيات التوظيف المكبرة، إضافة لتوفير خدمات مستمرة توظيف وعلاج وصحة وغيرها.

وأعربت الشركات الحضور عن امتنانها الكامل لجهود حزب المصريين الأحرار ولجنة خدمة المواطنين لما يقدمونه للشباب وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع والصالح العام بدون مقابل أو شروط سوى توفير وظائف وأعمال للأجيال الواعدة للحد من البطالة.

وتحدث وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية عن الخدمات المجتمعية والدور الذى يقوم به الحزب لخدمة الجميع سوءا الاعضاء او عموم المواطنين وفق الاستراتيجية العامة التي يقودها الدكتور عصام خليل، والتي تتسق مع خطوات الجمهورية الجديدة لخدمة الوطن.