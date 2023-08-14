الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيف لخدمة الشباب

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار ينظم ملتقي توظيف لخدمة الشباب

نظم حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل ملتقى التوظيف ربع السنوي، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة وسط بحضور عدد من الشركات والمؤسسات ومطاعم في مجالات متعددة.

جاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة تراضي واصل الأمين العام، كما أشرفت لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه، ولجنة تنظيم تضم مساعدي رئيس اللجنة اللواء إحسان عبد القدوس وجرجس وليم، وأعضاء اللجنة و مسؤولي القطاعات على أعمال الملتقى وتعاونّا خدميّا من أعضاء لجنة الإغاثة التابعة لكنيسة قصر الدوبارة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي  والتعاوني من حزب المصريين الأحرار لتوفير الوظائف و دفع عجلة الانتاجية لخدمة الوطن، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات، لخدمة الشباب و الحد من البطالة واستمرار ملتقيات التوظيف المكبرة، إضافة لتوفير خدمات مستمرة توظيف وعلاج وصحة وغيرها.

وأعربت الشركات الحضور عن امتنانها الكامل لجهود حزب المصريين الأحرار ولجنة خدمة المواطنين لما يقدمونه للشباب وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع والصالح العام بدون مقابل أو شروط سوى توفير وظائف وأعمال للأجيال الواعدة للحد من البطالة.

وتحدث وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية عن الخدمات المجتمعية والدور الذى يقوم به الحزب لخدمة الجميع سوءا الاعضاء او عموم المواطنين وفق الاستراتيجية العامة التي يقودها الدكتور عصام خليل، والتي تتسق مع خطوات الجمهورية الجديدة لخدمة الوطن.

إحسان عبد القدوس الدكتورة هبة تراضى واصل الدكتور عصام خليل الخدمات المجتمعية الحد من البطالة المصريين الأحرار خدمة المواطنين المركزية ملتقى التوظيف

الأكثر قراءة

"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟