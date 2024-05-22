الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيل: دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية أبلغ رد على أكاذيب الاحتلال

د.حسن هجرس
د.حسن هجرس

أكد د. حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أن موقف مصر الواضح والثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، أبلغ رد على أكاذيب دولة الاحتلال الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في وسائل الإعلام الأمريكية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الدولة المصرية شعبًا وقيادة.

وحذرهجرس في تصريحات له اليوم، من أن أي المحاولات الفاشلة والبائسة من جانب دولة الاحتلال أو الإعلام الغربي المزيف لتشويه دور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العالم بأسره يعرف الدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ودورها المحوري في المفاوضات المتعلقة بها.

 

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وأوضح حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن موقف مصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة رافض تمامًا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، حفاظًا على القضية الفلسطينية وأمن مصر القومي، مشددًا على جهود مصر الكبيرة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، فضلًا عن تمسكها بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حددود ما قبل السابع من يونيو 2024.

وأشار إلى أن محاولات التشويه الإسرائيلية والغربية للدور المصري، تهدف إلى التهرب من اتخاذ قرارات بوقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها على كل المستويات من أجل إنهاء الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الغاشم على غزة، لافتًا إلى أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وجاءت، نظرًا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.

الدكتور حسن هجرس الهيئة العليا الجيل الديمقراطي القضية الفلسطينية وسائل الاعلام

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