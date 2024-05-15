الجيل: ذكرى نكبة فلسطين تأتى فى ظل صمود أسطورى للشعب الشقيق

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الذكرى السادسة والسبعين ليوم نكبة فلسطين، تأتى وأمتنا العربية تعيش مخططًا صهيونيًا لتصفية القضية الفلسطينية بذلك العدوان الوحشى لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية كبرى.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن يوم النكبة يأتي في ظل صمود أسطوري لشعبنا الفلسطيني، استطاعت فيه المقاومة الفلسطينية مقاومة العدو الصهيوني وتكبيده خسائر كبيرة في المعدات والأرواح لتمثل أعلى خسارة بشرية لجيش العدو منذ حرب اكتوبر 1973.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن شعبنا الفلسطيني بصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة أكد شجاعته وقدرته التخطيطية القادرة على مواجهةِ ترسانةِ الحربِ الصهيونيةِ بدباتها ومدرعاتها وطائرتها وألحقَت خسائر كبيرة في صفوفِ جيشهِ وتدميرُ آلياتهِ واستهدافِ المدنِ والمستوطناتِ بوابلٍ من الصواريخِ وقتلِ وجرحِ آلافِ الجنودِ والمستوطنين الصهاينةِ، ما أدى إلى إلحاقِ الهزيمةِ بالعدوِ، وكشفَ عن هشاشة وجودهِ داخليًا وعلى مستوى العالمِ ومنعهِ من تحقيقِ أهدافهِ الصهيونية.

وأضاف: أننا فى حزب الجيل فى الذكرى السادسة لاغتصاب فلسطين المقدسة، نحيي الصمود الأسطوري لأهلنا في غزة، كما نحيي المقاومين فيها والمرابطين، نحيي بطولاتهم وتضحياتهم وأرواح شهدائهم وجراح مصابيهم، كما نحيي أهلنا في الضفةِ الغربيةِ والقدسِ الشريف وفى طول فلسطين وعرضها، كما نشيد ونحيي انتفاضتهم وتحديهم ومواجهاتهم البطولية لقواتِ الاحتلالِ وثباتهم على مواقفهم دعمًا لغزة الصمود والعزة.

كما حيا «الشهابي» موقف القيادة السياسية المصرية التى كشفت عن مخطط التصفية الصهيو أمريكى غربى ودعت إلى وقف إطلاق النار وحل القضية من جذورها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حيا الشهابي فى يوم النكبة الشعب المصرى الذى قدم 80% من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية والطبية التى وصلت إلى أهلنا فى قطاع غزة.