عبدالسند يمامة: أرفض كلمة العمال والفلاحين لأن فيها عنصرية

اختتم اتحاد العمال الوفديين برئاسة سعيد الجوجري، الدورة التدريبية التثقيفية التي عقدت على مدار يومي 21 و22 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وتأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال تحت عنوان "مهارات القائد العمالي" وشارك فيها نخبة من المتخصصين.

حضر حفل الختام عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، واللواء سفير نور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب اللواء هانى أباظة، النائبة أمل رمزي، وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظات.

وقال رئيس حزب الوفد إن الوفد يحرص على الاحتفال بعيد العمال كل عام وهذا تقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع، ونقدر ما يقوم به اتحاد عمال الوفد من تنظيم ندوات ودورات يشارك فيها متخصصون، مشيرًا إلى أنه ضد كلمة عمال وفلاحين حيث وصفها بالعنصرية، وتابع رئيس الوفد: "جميعنا عمال كل في مجاله وأنا ضد كلمة العمال والفلاحين لأن فيها عنصرية والجميع يعمل من أجل الوطن؛ فلا فرق بين مواطن وآخر، والجميع لديهم نفس الحقوق والواجبات، وأتذكر قول الشيخ محمد متولي الشعراوي حينما قال "إن دين الإسلام لا يعرف التمييز بين عمل عن عمل ولكن يعرف إتقان العمل"؛ وكل عامل يؤدي عمله بشرف وأمانة يستحق التقدير وكل الأعمال المشروعة يحترمها المجتمع والفرصة متاحة أمام الجميع للتميز كل في مجاله".

وأردف رئيس الوفد: "حزب الوفد حريص على الاحتفال بعيد العمال للعام الثاني على التوالي وهذا أمر مُشرف ويجب علينا أن نتعامل جميعنا أننا واحد لا فارق بيننا ونحن نعيش في وطن واحد؛ وأنا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور هو حق مشروع لكل موطن، ولكن هذا الحد الأدنى يجب أن يطبق بحكمة خاصة أن هناك مؤسسات ومنشآت لا تستطيع تطبيق الحد الادني للأجور، وهنا يأتي دور الدولة في توفير الحد الأدنى للعاملين في المنشآت والمؤسسات التي لا توجد لديها القدرة على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وعدم تقديم المساعدة من الدولة لهذه المنشآت والمؤسسات قد يتسبب في غلقها والمتضرر في هذه الحالة هو العامل، حيث أصبح تقديم الدولة للحد الأدنى التزامًا وحقًا مثل حق المواطن في العلاج وفي الحصول على حياة كريمة والحق في ممارسة الحقوق والحريات، وفكرة الحد الأدنى للأجور هو واجب وأنا ضد تقديم رب العمل ما يفيد أن المؤسسة لا تستطيع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهنا أطرح عليكم سؤالًا: كيف يقوم العامل بمواجهة متطلبات الحياة اليومية؟، لذلك يجب أن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور من قبل الدولة نفسها للعاملين في مؤسسات غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى وحتى لا يتم غلق هذه المؤسسات والتي تُعد مصدر رزق، ويجب أن تكون هناك عدالة في هذا الأمر وجميعنا شركاء في الوطن".

وقال سكرتير عام حزب الوفد إن هناك تعليمات من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب بتكثيف الفعاليات والأنشطة بالمقر الرئيسي للحزب وفي اللجان العامة بالمحافظات، وهذا من أجل عودة الوفد للشارع من جديد؛ وهذا يحدث من خلال تنظيم وإقامة الفعاليات المختلفة والتي تتطلب جهدًا وتعبًا ودعمًا ماديًا ونفسيًا ومعنويًا.

وأشار سكرتير حزب الوفد إلى أن الدعم النفسي والمعنوي يأتي من رئيس الحزب، لأنه القائد والزعيم والمحرك والجميع يعمل تحت مظلة رئيس الحزب وتوجيهاته والدعم المادي يأتي من تبرعات الأعضاء في جميع المحافظات لتنظيم هذه الفعاليات ورئيس الحزب والسكرتير العام يفعلان ذلك بشكل مستمر.

وواصل: "بهذه المناسبة أتوجه بالتحية لأنشط رئيس لجنة عامة في الحزب هو النائب اللواء هانى أباظة الذي يحرص على التواصل الدائم مع المواطنين في محافظة الشرقية من خلال لقاء جماهيري مفتوح يومين في الأسبوع لسماع المواطنين".

وأردف: "تحية كبيرة لعمال مصر بناة الأهرامات والقلعة والمصانع والطرق والكباري والإنجازات الصناعية التي تحدث في مصر فكل التحية لكم".

وكرم اتحاد العمال الوفديين الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب واللواء النائب هاني أباظة عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنة العامة للوفد بالشرقية والنائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ وكريمة القاضي نائب اتحاد المرأة الوفدية ومحمد الكردي بشهادات تقدير وذلك لدعمهم للاتحاد خلال الفترة الماضية.

وأعرب هاني أباظة عن سعادته بهذا التكريم من رئيس اتحاد العمال الوفديين، مشيرًا إلى أن العمال هم رأس الدولة ولولاهم ما أكلنا من صنع أيدينا ونطمح أن تحتضنهم الدولة أكثر من ذلك.

أضاف أباظة أن المشكلة القائمة الآن هو ضعف المنتج وهذا سوف يختفي عندما يحصل العمال على جميع حقوقهم كما يجب وخاصة العمال في القطاع الخاص، وهم المحرك الحقيقي للإنتاج في مصر واتفق مع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فيما قاله في هذا الشأن.

ووجه أباظة الشكر لرئيس الوفد الذي يقوم بتشجيع هذه الفعاليات، والتي تصب في مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة للوفد في الشرقية سوف تعقد خلال الفترة القادمة مزيدًا من الفعاليات والتي تهدف إلى الاهتمام بالنشء وتشجيع الشباب المميزين المبتكرين.

وقال سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين إن الدورة عقدت على مدار يومين وشهدت تنظيم العديد من المحاضرات المكثفة لأعضاء الاتحاد، مشيرًا إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف علاقات العمل وحقوق العمال وعقد العمل الفردي والجماعي والمفاوضات مع أصحاب العمل للحصول على حقوق العمال.

أضاف رئيس اتحاد العمال الوفديين أن الدورة تحدثت أيضًا عن مخاطر العمل في المصانع والشركات وكيف يتم حفظ حقوق العاملين بها من خلال الاهتمام بالأمن الصناعي، وتحدث المتخصصون في الدورة عن كيفية المفاوضات على زيادة المرتبات للعاملين والمعاشات والحفاظ على حقهم في التأمين الصحي وتلقي العلاج ودور مؤسسات الدولة والقضاء العمالي في الحفاظ على حقوق العمال في حالة حدوث مشاكل بين صاحب العمل والعمال.

أشار رئيس اتحاد العمال الوفديين إلى أن الاتحاد دائمًا يحرص على عقد هذه الدورات لزيادة التثقيف لدى الأعضاء خاصة أن الاتحاد يعمل على حل مشاكل جميع العمال على مستوى الجمهورية والتي تصل إلى اتحاد العمال، حيث يتم بحثها بواسطة أعضاء الاتحاد ومخاطبة الجهات المعنية لحل بعض من تلك المشكلات.

ووجه رئيس اتحاد العمال الوفديين الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد على دعم اتحاد العمال بحزب الوفد وتقديم كافة أوجه الدعم لتقديم دوره الوطني في خدمة عمال مصر، كما أوجه الشكر للدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وقيادات الحزب على دعمهم للاتحاد وكل اعضاء الحزب الذين حرصوا على دعمنا.

من جانبها، قالت شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، إنه تم تنظيم دورة تدريبية لأعضاء اتحاد عمال حزب الوفد علي مهارات القائد العمالي بمشاركة نخبة من المتخصصين ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2024 معربة عن أهمية تلك المناسبة الهامة لجميع عمال مصر والتي يحرص حزب الوفد كل عام على الاحتفال بها وتكريم العمال في عيدهم، وتنظيم الدورات التثقيفية والتأهيلية لصقل مهارات وخبرات العمال بحزب الوفد.

أضافت نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين أن الدورة قدمت العديد من النصائح والإرشادات العلمية التي يعتمد عليها أعضاء الاتحاد في حل المشاكل العمالية التي تواجهنا خلال عملنا بالاتحاد، لافتة إلى أن الدورة حاضر فيها عدد من المتخصصين، وهذا ليس بغريب على حزب الوفد الذي دائمًا يقدم الدعم لأبنائه حتى يعود هذا بالنفع على المجتمع المصري في كافة التخصصات.