الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: محاولات تشويه دور مصر لن يثنيها عن دعم القضية الفلسطينية

هناء أنيس رزق الله
هناء أنيس رزق الله

علّقت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على تقارير قناة CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة.

ووصفت هناء أنيس، في بيان الأربعاء، أن تقارير CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب لا تمت للواقع بأي صلة.

وأشارت عضو النواب إلى أن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948 لا ينكره أحد، إذ نجحت بجهود خلال الأشهر الماضية في تكوين رأي عام دولي رافضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي.

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وأكدت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مصر كانت أول من اقترح رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت أساس المفاوضات التي جرت في العواصم المختلفة، لافتة إلي أنه لا يمكن لمصر أن تغير أي جزء من المقترحات دون موافقة جميع الأطراف المعنية، وأن محاولات تشويه الدور المصري لن تثني القاهرة عن مساعيها المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما وصف محاولات إلقاء اللوم على مصر بأنها «أمر مثير للسخرية ومحاولة يائسة للتهرب من المسئوليات».

وأردفت أن مصر أعلنت موقفها الداعم لوقف إطلاق النار الدائم منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وعبر الرئيس السيسي عن ذلك خلال لقاءاته مع المسئولين الدوليين، متابعة أن العالم أشاد بدور مصر في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ليعيد التأكيد على أن محاولات تشويه الدور المصري لن تنجح في إضعاف التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية، ومساعيها لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

واختتمت أن مصر نجحت خلال الأشهر الماضية من خلال جهود حثيثة في تشكيل رأي عام دولي رافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي بالتوازي مع جهود غير مسبوقة في التاريخ لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى القطاع؛ للتخفيف من معاناة أهل غزة، وكذلك الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

النائبة هناء أنيس رزق الله مجلس النواب الشعب الجمهوري قطاع غزة قناة CNN

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