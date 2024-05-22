الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رجاء عطية: اعتراف 3 دول بفلسطين تأكيد لحقوق الشعب الفلسطينى

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

رحّب رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا بإعلان قادة دول النرويج وإيرلندا وأسبانيا بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الاعتراف الأوروبي الثلاثي يأتي تأكيدا لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو طالما ما نادت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وسعيها لحل القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين.

وقال عطية إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من هذه الدول خطوة مهمة على طريق تثبيت الحق في إقامة دولة فلسطين، فهي تمنح الأمل للضحايا الفلسطينيين الذين أزهقت دماءهم الغالية واهدرها الاحتلال الإسرائيلي عبر سلسلة من الفظاعات، مضيفا أن ما فعلته اسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينين العزل، خالف كل القواعد والقوانين الدولية، وانتهاكات إنسانية ضد مواطنين أبرياء.

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أضاف عطية أن إعلان قادة الدول ذلك الاعتراف جاء فى ظل الخطوات التى تنادي بها الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء حالة الصراع، فالاعتراف أحدث خللا لدي موازين الدول الغربية، منوها إلى أن مصر كان لها دور كبير في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين، فقامت مصر بعقد لقاءات ومحادثات مع قادة العالم والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني.

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