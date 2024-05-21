الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحرية المصرى": إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو خطوة لعقاب إسرائيل على جرائمها

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

ثمّن حزب الحرية المصري، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قائلًا: "القرار يأتى خطوة لما تشهده القضية الفلسطينية من صراعات وتأتى انتصارًا لقيم العدالة والإنسانية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها".

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة يأتى بمثابة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة غير مسبوقة فى تعامل المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية، وهو نتيجة جهود الدولة المصرية التى تقودها نحو القضية الفلسطينية.

 

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الحرية المصري: دفاع إسرائيل عن جرائمها أمام "العدل الدولية" يفتقر للموضوعية

وأضاف مهني، أن الدولة المصرية لم تغفل لحظة عن دعم القضية الفلسطينية، والوصول لحل تلك القضية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الصراع، موضحًا أن مصر اتخذت كافة الطرق الحوارية مع جميع الجهات لوقف إطلاق النار وحل الأزمة دون تفاقمها واتساع رقعة الصراع المحتدم، ولكن إسرائيل تواصل تعنتها وجرائمها بالمنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تهدف إيصال الحقيقة إلى العالم أجمع، ولهذا ضمت صوتها إلى جنوب إفريقيا ودعمتها في شكواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وما زالت مصر تطالب بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وعودة العمل من جديد لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بإدارة فلسطينية.

الحرية المصري المدعي العام رئيس الوزراء نتنياهو القضية الفلسطينية

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