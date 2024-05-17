المستقلين الجدد: القيادة السياسية نجحت فى خلق رأى عام عربى لدعم قضية فلسطين

أكد حزب المستقلين الجدد أن مصر هي حجر الزاوية في القرارات التي أعلنتها القمة العربية في البحرين، موضحًا أن ما جاء بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الاستراتيجية التي بني عليها ما تم إعلانه من مخرجات القمة وهو ما يعتبر تتويجًا لجهود مصر منذ بداية الحرب على غزة.

وقال الدكتور هشام عناني، في تصريحات له، إن مصر نجحت في توحيد الصف العربي تجاه ما أعلنته من ثوابت منذ بداية الحرب، وهو الرفض القاطع لتصفية القضية والانتصار والتوحد تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه.



وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما تحقق في قرارات القمة هو إنجاز، لأنه يمثل عودة منتظرة من سنوات طويلة وتوحدًا طال انتظاره لسنوات طويلة.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب على أن ما جاء في قرارات القمة العربية الأخيرة هو تأكيد على أن القوة الناعمة التي تملكها مصر وحكمة القيادة السياسية التي استطاعت أن تخلق رأيًا عربيًا عامًا سواء كان شعبيًا أو رسميًا لمناصرة القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى.

ويؤكد الحزب أن ما جاء بالقمة العربية من قرارات هو بيان لقدرات مصر في مواجهة ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو تصعيد غير مقبول من الدولة المصرية وستستمر في جهودها الدبلوماسية والقانونية للتصدي له.