الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المستقلين الجدد": مشروع "مستقبل مصر" خطوة على طريق تحقيق الأمن الغذائي

حزب المستقلين الجدد
حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن الغذائى.

واكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مشروع مستقبل مصر هو أحد السبل التى تواجه الدولة بها الزيادة المطردة من السكان مع تآكل الرقعة الزراعية.

txt

"المستقلين الجدد": أداء مصر المنضبط تجاه أحداث غزة دليل حكمة القيادة السياسية

txt

"المستقلين الجدد": مصر لم تترك أى خطوة لم تقم بها منذ بداية الأزمة الفلسطينية

 

وأضاف رئيس الحزب، أن هذا المشروع مع اكتماله سيساعد الدولة على سد الفجوة ما بين المستورد من الحبوب والمنتح المصرى، مشددا على أن زراعة 2 مليون فدان سيحقق أهداف عدة منها تقليل المستورد من الأغذية بالإضافة إلى توفير فرصًً عمل كبيرة للشباب.

وأكد الحزب، على نجاح مثل هذه المشروعات مع إعطاء الضوء الأخضر للقطاع الخاص وإدارته بفكر حديد يفتح آفاق وفرص جديده نحو الاستثمار فى الزراعة والصناعات الغذائية.

حزب المستقلين الجدد مستقبل مصر الأمن الغذائي الرقعة الزراعية الفجوة الدولة

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

إدمان وسرقة.. كيف تواجه الدولة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024 خلال التعاملات المسائية

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟