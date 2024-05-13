"المستقلين الجدد": مشروع "مستقبل مصر" خطوة على طريق تحقيق الأمن الغذائي

أكد حزب المستقلين الجدد، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن الغذائى.

واكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مشروع مستقبل مصر هو أحد السبل التى تواجه الدولة بها الزيادة المطردة من السكان مع تآكل الرقعة الزراعية.

وأضاف رئيس الحزب، أن هذا المشروع مع اكتماله سيساعد الدولة على سد الفجوة ما بين المستورد من الحبوب والمنتح المصرى، مشددا على أن زراعة 2 مليون فدان سيحقق أهداف عدة منها تقليل المستورد من الأغذية بالإضافة إلى توفير فرصًً عمل كبيرة للشباب.

وأكد الحزب، على نجاح مثل هذه المشروعات مع إعطاء الضوء الأخضر للقطاع الخاص وإدارته بفكر حديد يفتح آفاق وفرص جديده نحو الاستثمار فى الزراعة والصناعات الغذائية.