برعاية "مصر أكتوبر".. مبادرة شبابية لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية فى القاهرة

أطلقت أمانة العمل الجماهيري بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد زين العابدين، مبادرة شبابية لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية فى شوارع القاهرة، حيث نظمت الأمانة جولة أثرية لزيارة الأماكن السياحية والثقافية،جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.



وقال الدكتور محمد زين العابدين، إن الفكرة العامة هى ممارسة الرياضة فى شوارع القاهرة، وخاصة الأماكن الأثرية، لكى يتعود الجيل الحالى من الأطفال والشباب وكافة الفئات العمرية، على ممارسة الرياضة، وتم اختيار رياضة الدراجات فهى ممتعة جدًا ولعبة فردية ولا تحتاج وجود مجموعات.



ويأتي ذلك في إطار دعم حزب مصر أكتوبر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والحرص على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

جانب من المبادرة بحزب مصر أكتوبر

جانب من المبادرة بحزب مصر أكتوبر