الحرية المصري: دفاع إسرائيل عن جرائمها أمام "العدل الدولية" يفتقر للموضوعية

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن دفاع إسرائيل عن جرائمها أمام محكمة العدل الدولية، يفتقر الموضوعية ويعتمد على تصوير الإبادة الجماعية والحرب بالقطاع على أنها مجرد خطأ عابر تقع فيه أي دولة.

وأضاف “عطية” أن إسرائيل تصف حوادثها بأنها استثنائية، وأن الأرقام المعلنة غير حقيقية، فأين الدفاع عن النفس في هذا؟، فإن قتل طفل واحد جريمة تنهى عنها جميع الأعراف والأديان، مشيرا إلى أن إسرائيل تخطت مصطلح الدفاع عن النفس وأصبحت تمارس جرائم حرب معلنة أمام العالم أجمع.

وتابع عطية، أن صمت المجتمع الدولي هو ما يجعل إسرائيل تتمادى في جرائمها، وعلى المحكمة الدولية أن تأخذ كل هذا بعين الاعتبار، فإن شكوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل للمرة الثانية ليس وليد الصدفة، ولكنه من أجل إنهاء الحرب وعدم اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.