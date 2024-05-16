الحرية المصري: الرئيس السيسي حمل العالم مسئولياته تجاه إنقاذ فلسطين

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العربية الـ 33 المنعقدة فى العاصمة البحرينية المنامة، مؤكدا أنها حملت الكثير من الرسائل الهامة للعالم تجاه ما يحدث فى غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إنسانية بحق المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

التاريخ لن يغفر للمتورطين فى المأساة

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وضع العالم أجمع أمام مسئولياته تجاه ما يحدث فى قطاع غزة والتى لن يغفل عنها التاريخ ولن يغفر للمتورطين فى المأساة التي يعاني منها المواطنين الأبرياء وحصار شعب كامل وتهجيرهم القسري، موضحا أن إسرائيل تجاوزت باعمالها الاجرامية ضد المواطنين العزل فى قطاع غزة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

القضية الفلسطي نية

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى ، أن موقف مصر واضح بشأن القضية الفلسطينية وتقود المشاورات من اجل حل الدولتين ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وذلك بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء العرب، وتقوم بمحاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة.