الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحرية المصري: الرئيس السيسي حمل العالم مسئولياته تجاه إنقاذ فلسطين

كلمة الرئيس عبدالفتاح
كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العربية الـ 33 المنعقدة فى العاصمة البحرينية المنامة، مؤكدا أنها حملت الكثير من الرسائل الهامة للعالم تجاه ما يحدث فى غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إنسانية بحق المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية حملت رسائل واضحة لوقف العدوان على غزة

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ملك البحرين: القمة العربية تنعقد فى ظل حروب مأساوية وتهديدات تمس أمتنا

التاريخ لن يغفر للمتورطين فى المأساة 

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وضع العالم أجمع أمام مسئولياته تجاه ما يحدث فى قطاع غزة  والتى لن يغفل عنها التاريخ ولن يغفر للمتورطين فى المأساة التي يعاني منها المواطنين الأبرياء وحصار شعب كامل وتهجيرهم القسري، موضحا أن إسرائيل تجاوزت باعمالها الاجرامية ضد المواطنين العزل فى قطاع غزة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

القضية الفلسطينية

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى ، أن موقف مصر واضح بشأن القضية الفلسطينية وتقود المشاورات من اجل حل الدولتين ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وذلك بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء العرب، وتقوم بمحاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة.

العاصمة البحرينية المنامة القمة العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني رئيس حزب الحرية المصرى

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