الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر أكتوبر": إسرائيل تحاول تشويه دور مصر لطمس جرائمها الإنسانية

غزة
غزة

أكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن عادة إسرائيل الدائمة نشر المغالطات والأكاذيب وممارسة التضليل، مشيرًة إلى أن قيام إسرائيل كدولة مبنى على الأكاذيب منذ نشأتها، ودعمها لإدعاءات وأكاذيب الـ CNN بتعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، خير دليل على ذلك، موضحة أن مصر لديها تاريخ مشرف فى الوساطة والدبلوماسية لحل أى نزاعات في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية والعالم شاهد على ذلك.

وأضافت في تصريحات صحفية أن مصر لم تبخل يومًا بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، موضحًة أن مصر هي أكثر دولة قدمت مساعدات إنسانية للفلسطينيين هناك، لكن إجراءات إسرائيل وعرقلتها هي التي تؤخر وصول هذه المساعدات، مشددًة على أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وجاءت نظرا لخبرتها وقدرتها على إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.

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وشددت على أن موقف مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ظل ثابتًا على مدار التاريخ، ولن تتخلى الدولة المصرية عن هذه القضية العادلة، مؤكدًة أن تاريخ مصر شاهد على مساعداتها الإنسانية ودعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية.

وأوضحت أن إسرائيل تحاول جاهدة تشويه دور مصر لطمس جرائمها الإنسانية أمام المجتمع الدولي، لافتة إلى أن موقف مصر ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني بكل السبل والوسائل المتاحة، مشيرًة إلى أن الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة جميعها جرائم ستلاحق نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي إلى أبد الدهر، فهي مثلت انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

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