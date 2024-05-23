الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "إفريقية النواب" تثمن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إعلان كلٍ من إيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين الشقيقة، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجوب حل الدولتين

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان، إن اعتراف الدول الثلاثة، يعكس بما لا يدع مجالا للشك، اقتناع تلك الدول الحقيقي بوجوب حل الدولتين ورغبة صادقة من قبل هذه الدول في الدفاع عن هذا الحل وإنقاذه من المخطط الصهيوني القديم - الحديث لتهجير الأشقاء في فلسطين الشقيقة، مشيرة إلى أن قرار تلك الدول الثلاثة يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية ويعزز من فرص نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 

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حافز قويً لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة

وتوقعت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن يلقي اعتراف كل من دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا بفلسطين مستقلة، حافزًا قويًا لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل الزخم المتنامي داخل البرلمانات والمجتمعات المدنية في هذه الدول لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر جليًا في التوصيات الأخيرة للبرلمانين الإسباني والبريطاني بهذا الشأن، مشددة على أنه يجب أن يتبع تلك الخطوة إجراءات أخرى تنتزع حقوق الشعب الفلسطيني وتشكل ضغطا دوليا وعربيًا يدفع لحل الدولتين.

النائبة نيفين حمدي لجنة الشؤون الأفريقية حماة الوطن ايرلندا النرويج اسبانيا الدولة الفلسطينية

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