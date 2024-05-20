حزب المصريين الأحرار يهنئ نادى الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأحر التهاني لنادي الزمالك العريق، ولجماهيره، بمناسبة التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه.

جاء ذلك عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

وقال الحزب، إن هذا الإنجاز التاريخي بمثابة تتويج لجهدٍ عظيمٍ بذلته إدارة النادي، والطاقم الفني واللاعبين.

وتوجه حزب المصريين الأحرار بالشكر والتقدير إلى جماهير الأندية المصرية، على دعمها للفريق الفائز، وتلك الروح الكروية البناءة والتنافسية الشريفة وهذا الإنجاز المُشرف يحسب لبلادنا الغالية.