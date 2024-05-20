الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب المصريين الأحرار يهنئ نادى الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأحر التهاني لنادي الزمالك العريق، ولجماهيره، بمناسبة التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه.

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أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

جاء ذلك عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

وقال الحزب، إن هذا الإنجاز التاريخي بمثابة تتويج لجهدٍ عظيمٍ بذلته إدارة النادي، والطاقم الفني  واللاعبين. 

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طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة أحمد حمدي في نهائي الكونفدرالية

وتوجه حزب المصريين الأحرار بالشكر والتقدير إلى جماهير الأندية المصرية، على دعمها للفريق الفائز، وتلك الروح الكروية البناءة والتنافسية الشريفة وهذا الإنجاز المُشرف يحسب لبلادنا الغالية.

حزب المصريين الأحرار كأس الكونفدرالية الإفريقية عصام خليل نادي الزمالك تهنئة

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