نصائح لمرضى النقرس والسكرى خلال عيد الأضحى.. ابتعدوا عن تناول هذه الأشياء

يعتبر تناول اللحوم عادة دينية تقليدية في عيد الأضحى، ويعد اتباع نظام غذائي صحي أحد أهم العوامل في علاج النقرس والسكري معا؛ لذا سنسلط الضوء على بعض النصائح الصحية المهمة للتمتع بتناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية.

يعد اعتماد نظام غذائي صحي أحد عوامل نمط الحياة المهمة في إدارة النقرس؛ لذا لابد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات مثل اللحوم الحمراء واللحوم وبعض المأكولات البحرية والكحول، قد يساعدك على تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس.

الأطعمة التي يجب التأكيد عليها مع النقرس

الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

البروتينات غير اللحوم مثل منتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا والعدس

اللحوم الخالية من الدهون والدواجن

الحمضيات أو الأطعمة الغنية بفيتامين C

قهوة

الكرز أو عصير الكرز.

الكثير من الماء. شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد الكليتين على العمل بشكل أفضل وتجنب الجفاف (الجفاف يمكن أن يؤدي إلى أعراض النقرس).

الأطعمة التي يجب تجنبها مع النقرس

يمكن أن يزيد الكحول وبعض الأطعمة من خطر الإصابة بالنقرس ويؤدي إلى نوبات النقرس، لذلك حد من:

اللحوم الغنية بالبيورين (لحم البقر، الضأن)

المأكولات البحرية الغنية بالبيورين (السردين والمحار)

عصائر الفاكهة الحلوة بشكل طبيعي

السكر والأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر.

أهم النصائح لمرضى السكري خلال عيد الأضحى