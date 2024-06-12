نصائح لمرضى النقرس والسكرى خلال عيد الأضحى.. ابتعدوا عن تناول هذه الأشياء
يعتبر تناول اللحوم عادة دينية تقليدية في عيد الأضحى، ويعد اتباع نظام غذائي صحي أحد أهم العوامل في علاج النقرس والسكري معا؛ لذا سنسلط الضوء على بعض النصائح الصحية المهمة للتمتع بتناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية.
يعد اعتماد نظام غذائي صحي أحد عوامل نمط الحياة المهمة في إدارة النقرس؛ لذا لابد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات مثل اللحوم الحمراء واللحوم وبعض المأكولات البحرية والكحول، قد يساعدك على تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس.
الأطعمة التي يجب التأكيد عليها مع النقرس
- الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة
- البروتينات غير اللحوم مثل منتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا والعدس
- اللحوم الخالية من الدهون والدواجن
- الحمضيات أو الأطعمة الغنية بفيتامين C
- قهوة
- الكرز أو عصير الكرز.
- الكثير من الماء. شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد الكليتين على العمل بشكل أفضل وتجنب الجفاف (الجفاف يمكن أن يؤدي إلى أعراض النقرس).
الأطعمة التي يجب تجنبها مع النقرس
يمكن أن يزيد الكحول وبعض الأطعمة من خطر الإصابة بالنقرس ويؤدي إلى نوبات النقرس، لذلك حد من:
- اللحوم الغنية بالبيورين (لحم البقر، الضأن)
- المأكولات البحرية الغنية بالبيورين (السردين والمحار)
- عصائر الفاكهة الحلوة بشكل طبيعي
- السكر والأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر.
أهم النصائح لمرضى السكري خلال عيد الأضحى
- فحص نسبة السكر في الدم: يعد فحص مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا خلال الاحتفالات للتأكد من بقائها ضمن النطاق المستهدف.
- فكر في حجم الوجبة: انتبه إلى أحجام الوجبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات، حيث أن كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها ستؤثر على مستويات السكر في الدم.
- استخدام طرق طهي صحية: بدلًا من القلي، يمكن خبز الطعام أو شويه أو قليه جافًا.
- اختيار الكربوهيدرات الصحية: حاول طهي الطعام باستخدام الحبوب البسمتي الكاملة بدلًا من الأرز الأبيض.
- الحصول على ما يكفي من الألياف: تحتوي البقوليات مثل الحمص والفاصوليا والعدس على نسبة عالية من الألياف ولن تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم بنفس القدر، مما يجعلها بديلًا رائعًا للحوم المصنعة والحمراء أو البطاطس.
- اختر الحلويات الصحية: حاول إجراء تغييرات صغيرة على الوصفات التقليدية لجعلها أكثر صحة. تعتبر سلطة الفواكه أو الشات مع الزبادي العادي المحلى أو حفنة صغيرة من المكسرات بديلًا رائعًا.
- تناول الخضار: تأكد من تناول الكثير من السلطات والخضروات، فهي مصدر كبير للألياف والفيتامينات والمعادن.
- اختر المشروبات بحكمة: استبدل المشروبات السكرية ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة بالماء أو الحليب العادي أو الشاي والقهوة بدون سكر.