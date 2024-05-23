الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأربعاء المقبل.. نجوم الطرب يشاركون بتكريم المركز القومي لاسم الموسيقار عمار الشريعي

حفل موسيقي لتكريم
حفل موسيقي لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي

 يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ حفل موسيقي غنائي لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل 29 مايو الجاري، بالمسرح القومي.

برنامج  الحفل

يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، المطرب الكبير هشام عباس، النجمة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.

غدًا.. إذاعة حفل أعمال عمار الشريعى للحجار والحلو على قناة الحياة

الفنية للراحل عمار الشريعي عمار الشريعي الموسيقار الراحل عمار الشريعي الفنان الكبير علي الحجار بالمسرح القومي وزيرة الثقافة

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