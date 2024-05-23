الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى عيد ميلاد القناة الـ11.. إطلاق البث الرسمى لموقع "سفرة" السبت

موقع سفرة
موقع سفرة

يحتفل موقع "سفرة"، بمرور 11 عامًا على انطلاق قناة" سفرة"، أول قناة طبخ مصرية، حاملة راية إبداعها وخبرتها في عالم الطهي، لتصبح علامة مميزة في بيوت المصريين، ومصدرًا غنيًا للمهارات والنصائح والوصفات المتنوعة.

يعد موقع "سفرة" من أهم المنصات الرقمية للقناة، حيث يقدم محتوى غنيًا بالوصفات والنصائح والحيل المتعلقة بالطبخ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تعليمية، وعروض تقديمية لفنون الطهي، ونصائح لتنظيم المطبخ وتخزين الطعام.

يتيح الموقع أيضًا إمكانية التفاعل مع الطهاة، ومشاركة التجارب، مما يثري تجربة الزائر ويجعله جزءًا من عائلة "سفرة".

وتزامنًا مع عيد ميلاد قناة "سفرة" الحادي عشر، سيطلق موقع سفرة بثه الرسمي يوم 25 مايو 2024. ينشر الموقع يوميًّا أكثر من 40 وصفة طبخ جديدة ومتنوعة، تشمل كل الوصفات المذاعة على شاشة "سفرة"، مع الفيديوهات الموضحة للطريقة.

ويرضي محتوى الموقع كل الأذواق في عالم الطبخ، فحتى الآن يتضمن مكتبة ضخمة من وصفات الطبخ تقارب الـ12 ألف وصفة.
  
ويحدّث يوميًا قسم "لايف ستايل" في الموقع بمقالات تلبي كل احتياجات الجمهور العربي من النساء والأمهات والعرائس الجدد، مع تخصيص عدد كبير من المقالات للرجال انطلاقًا من قناعاتنا بالمشاركة المجتمعية لأفراد الأسرة.

ويخصص الموقع لجمهور برنامج "هي وبس" قسمًا خاصًّا يجمع الحلقات الكاملة للبرنامج والفقرات المميزة لضيوفه بمختلف مجالاتهم.

ويعد موقع سفرة مكتبة عالمية لوصفات الطبخ بمختلف أذواقها، ستجد البحث أكثر تنظيمًا، حيث يوجد قسم مختص لكل طبق.

 

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وينشر الموقع الحلقات الكاملة والفقرات المميزة لكل برامج قناة "سفرة"، التي تغطي كل اهتمامات المشاهد العربي وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، ما بين برامج طبخ وبرامج تغذية وبرامج اجتماعية.

ويحقق موقع "سفرة" في المتوسط  5 ملايين مشاهدة شهريًا، كما حقق في الثلاثة شهور الأخيرة طفرة في عدد الزيارات تقرب إلى 7 أضعاف الثلاثة شهور التي تسبقها بفارق 15 مليون مقارنة بـ1.2 مليون.

كما حصل الموقع على عدد مستخدمين تعدى الـ400 ألف مستخدم، كما يتصدر موقع "سفرة" نتائج البحث على محركات جوجل بأكثر من 15000 كلمة.

موقع سفرة Cbc سفرة قناة سي بي سي الفنان مراد مكرم مراد مكرم

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