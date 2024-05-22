غدًا.. إذاعة حفل أعمال عمار الشريعى للحجار والحلو على قناة الحياة

تذيع قناة الحياة، مساء غدٍ، حفل أعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعي الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة د. لمياء زايد وأحياه الفنان علي الحجار ومحمد الحلو، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو تامر غنيم وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن تذيع قناة الحياة الفضائية حفل أعمال عمار الشريعي فى التاسعة مساءً وأقيم الحفل بمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وكورال الأطفال، إضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر.

وينقسم إلى فاصلين الأول يبدأ برائعة "دموع فى عيون وقحة" أداء الأوركسترا، ثم تتغنى الفنانة أميرة أحمد بـ"حبيبتى من ضفايرها"، وتشدو الفنانة نهى حافظ برائعة "بتسأل يا حبيبي"، فيما يتغنى المطرب محمد حسن بـ "أرابيسك"، إلى أن تصعد الفنانة نسمة عبدالعزيز لعزف صولو الماريمبا بمصاحبة كورال الاطفال لتقديم "جرس الفسحة" فيما تتغنى المطربة حنان عصام بـ "سيبولي قلبي وارحلوا"، أما المطربة أنغام مصطفى تغنى "اقوى من الزمان" ويختتم الفاصل الاول الفنان الكبير محمد الحلو بثلاث روائع "أديب" و "للثورة حسابات أخرى" و "عمار يا اسكندرية".

أما الفاصل الثاني تفتتحه المطربة رحاب عمر بالأغنية الوطنية "عربية يا أرض فلسطين"، ومن ثم يصعد الفنان الكبير علي الحجار ليكون مسك ختام الحفل ويتغنى بباقة من الروائع التى قدمها مع الموسيقار عمار الشريعي على مدار مشواره وهي "ما تمنعوش الصادقين"، "لو مش حتحلم"، "أبو زيد"، "أيام"، "حوا وآدم"، "ليلى ويا ليلى"، "حدائق الشيطان"، "أنتِ طلعتيلى منين"، "مبسوطين"، و"هنا القاهرة".

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية عمار الشريعي

من جانبها، قالت د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تأتي هذه الاحتفالية احتفاءً بأحد رموز الفن المصري، فهو قامة موسيقية عظيمة ومبدع استثنائي، أثرى الموسيقى العربية بألحانه، وأسهم في إثراء الثقافة المصرية والعربية".

أشارت وزيرة الثقافة إلى أن الحفل يأتي في إطار خطة الوزارة لتخليد رموز الوطن من المبدعين بمختلف المجالات، عرفانًا بما قدموه من إبداعات أسهمت في ‏إثراء الحركة الفنية، وكونت مفردات هويتنا الثقافية التي ينبغي صونها والحفاظ عليها.

وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الفني المتميز للحفل، وأثنت على أداء فنانيه، وما تضمنه من أعمال للموسيقار الراحل، عكست عبقريته الموسيقية، وتفرد مسيرته الإبداعية المُعبرة عن هوية الشخصية المصرية.