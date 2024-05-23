الأحد.. العوضى وأبطال "حق عرب" فى ضيافة "واحد من الناس"

في حلقة خاصة واستثنائية، بمناسبة إعادة عرض مسلسل "حق عرب" على شاشة قناة "الحياة"، يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، النجم الكبير أحمد العوضي وأبطال المسلسل، وذلك يوم الأحد المقبل.

يكشف العوضي، خلال الحلقة، أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وأسرته ووالديه ومشواره الفني وبدايته وكواليس خاصة عن مسلسل "حق عرب" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

كما تتضمن الحلقة لقاءات مع كافة أبطال المسلسل الذين يكشفون كواليس العمل وأصعب المشاهد في أمسية وسهرة فنية خاصة عبر البرنامج الذي يذاع على قناة "الحياة".

قصة حق عرب بطولة أحمد العوضي

تدور قصة مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضي ويجسد شخصية «عرب السيوركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في أحد مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة كل من أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وقد لاقى نجاحًا كبيرًا في أيام عرضه.