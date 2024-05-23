الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إلهام شاهين لـ"الدستور": عادل إمام الوحيد الذى تربع على عرش النجومية 60 سنة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين  في مجموعة من أهم الأفلام مع الزعيم عادل إمام في تاريخ السينما المصرية، والتي ما زالت تخطف الأنظار، ويهتم بها الجمهور بمجرد عرضها عبر شاشات التليفزيون من مختلف الأجيال.

فضله كبير علىّ في مجال الفن وتحقيق الشهرة الواسعة من خلال أفلامي معه

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "أحب أقول للفنان عادل إمام ربنا يخليك لينا يارب، وتفضل معانا على طول، وانت في ذاكرتنا، فهو صاحب الفضل الكبير عليّا في مجال الفن، وتحقيق الشهرة الواسعة من خلال أفلامي معه".

طائرات من جميع أنحاء الوطن العربي كانت تأتي خصيصًا لمسرحيات الزعيم

وأضافت: "الفنان عادل إمام يستحق بالفعل لقب الزعيم، فهو صاحب فضل كبير على جميع الفنانين، والجمهور، وذلك من خلال الأفلام التي قدّمها برفقة السيناريست العظيم وحيد حامد، وجعلت عقل المشاهد تسرح فيها وتفكر فسلسلة أفلامه هامة حارب من خلالها الإرهاب بطريقته الخاصة، وذلك من خلال فيلمه الإرهاب والكباب، كما أنه ساهم في رفع السياحة المصرية من خلال مسرحياته التي قدّمها على مدار سنوات طويلة، حيث كانت هناك طائرات من جميع أنحاء الوطن العربي تأتي خصيصًا لمسرحيات الزعيم التي كانت تستمر لأيام وسنوات طويلة".

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أن الزعيم عادل إمام صاحب علامة فارقة في تاريخ الفن المصري والعربي، خاصًة أنه لم ولن يحدث أن هناك فنانًا تربع على عرش النجومية لمدة 60 سنة متواصلة إلا مع الزعيم عادل إمام،  مختتمة: " كل أعماله التي تعرض عبر الشاشات يحبها الجميع، سواء كان من الأطفال وحتي الجيل الجديد، وهو صاحب فكر وتأثير مختلف عليهم، فهو استثنائي".

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و تبدأ النجمة إلهام شاهين تصوير فيلمها السينمائي الجديد "الحب كله" الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الأبطال المشاركين في العمل. 

وتعود إلهام شاهين من خلال فيلم الحب كله إلى السينما بعد فترة غياب تجاوزت 4 سنوات منذ عرض فيلمها الأخير "حظر تجول". 

إلهام شاهين في تجربة سينمائية جديدة إلهام شاهين الزعيم عادل إمام عادل امام الحب كله

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