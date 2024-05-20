الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن إفيهات سمير غانم بـ"بهلول فى إسطنبول"

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حبها الشديد للفنان الراحل سمير غانم، ووصفته بنجم نجوم الكوميديا.

 

وقالت إلهام، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "دي إم سي": "بحبه على المستوى الفني والشخصي، وسمير شخص مثالي في التعامل والأخلاق".

 

وتحدثت عن كواليس عملها معه في مسرحية "بهلول في إسطنبول"، قائلة إنها كانت متعاقدة على سنة واحدة فقط، لانشغالها في أعمال أخرى، ولأن الأمر سيكون مرهقًا بالنسبة لها، لكن من كتر حبها العمل مع سمير، و"انبساطها" بالمسرحية، جددت العقد 5 مرات لخمس سنوات.

 

مفاجأة عن عمل إلهام شاهين في بهلول في إسطنبول

وأردفت: "كنت باشتغل مسرح، أنام ساعتين وأقوم أصور الأفلام، والمسلسلات، 5 سنين تعب حبًا في سمير غانم والعمل معه، كنت بأروح تعبانة جدًا أفوق لما أشوف سمير، أجمل فنان اشتغلت معه لم أشعر بأنانية، منه، وكان يأتي بإفيهات لكل الفنانين في المسرحية، وليس لنفسه فقط، وكان يحب يجدد الإفيهات رغم أن الإفيهات القديمة مضمونة وتضحك الجمهور".

 

وتابعت: "لو حصل أي موقف مفاجأة قطة دخلت المسرح، يتعامل معها كأنها جزء من المسرحية، وكان عبقري في ارتجال الكوميديا بسرعة بديهية غير عادية، في مرة دخلت بوردة، ولم تكن ضمن العمل، فضل 10 دقائق يقول إفيهات على الوردة، لديه موهبة من ربنا، وأنا معاه على المسرح باتفرج وأضحك مع الجمهور".

 

سمير غانم إلهام شاهين بهلول في اسطنبول مسرحية بهلول في اسطنبول ذكرى وفاة سمير غانم

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