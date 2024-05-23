الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها بتهنئة ذاتية ومجموعة صور جديدة

أسماء جلال
أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها، والتي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة.

وكتبت الفنانة أسماء جلال، عبر صفحتها الرسمية على الصور التي شاركت بها جمهورها قائلًة: "كل سنة وأنا طيبة عزيزتي أنا"، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من الجهور مهنئين لها بعيد ميلادها.

فيلم شمس الزناتي 2

بدأت الفنانة أسماء جلال تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد "شمس الزناتي"، الذي يجمعها للمرة الثانية بالفنان محمد إمام بعد فيلم "اللعب مع العيال" والمقرر طرحه في موسم  عيد الأضحى.

كان النجم محمد إمام وأبطال فيلم "شمس الزناتي 2" قد استأنفوا تصوير مشاهد الفيلم أمس الأول بصحراء الفيوم تحت قيادة المخرج عمرو سلامة، وهو العمل الذي قطع شوطًا كبيرًا في تصويره خلال الفترة الماضية، ولكن توقف التصوير لانشغال محمد إمام بتصوير المسلسل الرمضاني "كوبرا"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

عرض فيلم شمس الزناتي 2 موسم صيف 2024

وحددت الشركة المنتجة لفيلم شمس الزناتي 2 موسم صيف 2024 موعدًا مبدئيًا لعرض الفيلم.

أسماء جلال تبدأ تصوير فيلم "شمس الزناتى"

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أبطال فيلم شمس الزناتي 2

يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي 2، إلى جانب محمد إمام، مجموعة من الفنانين، منهم، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

 

و "شمس الزناتي" مأخوذ في الأصل من فيلم عالمي بعنوان "العظماء السبعة"، وجرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، منها نسخة أمريكية قديمة عام 1960 وأخرى في 2016.

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