الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سمر أبوعوف وأشهر فنان "تروكاج" ضيوف "معكم منى الشاذلى" غدًا

جانب من لقاءات مني
جانب من لقاءات مني الشاذلي

تحل المصورة الصحفية الفلسطينية سمر أبوعوف، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي فى حلقة يوم غد الجمعة من برنامج "معكم" المذاع على قناة "ON".

المآسي التى يعيشها الفلسطينيون جراء الجرائم الإسرائيلية

خلال اللقاء تكشف أبوعوف القادمة من غزة، المآسي التى يعيشها الفلسطينيون جراء الجرائم الإسرائيلية التي ينفذها جيش الاحتلال بشكل يومي.

وتتحدث أبوعوف عن أبرز اللقطات الصحفية التي التقطتها بعدستها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى خروجها من القطاع، وكيف كانت تعيش يومياتها تحت القصف.

كما تتطرق إلى المصاعب التى واجهتها وكيف أنها اضطرت إلى تقسيم أولادها إلى مجموعتين ودفعت بكل مجموعة للعيش في مكان مختلف مع بعض أفراد عائلتها خوفًا من أن تفقدهم جميعًا في هجمات قوات الاحتلال.

مهنة التروكاج وأهميتها في صناعة السينما

وتتضمن حلقة الشاذلي مع المصورة الفلسطينية فقرة أخرى مع أحمد عرابي فنان التروكاج أو المنوعات الفنية في الأفلام والمسلسلات، والذي تم تكريمه مؤخرًا من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

ويتحدث عرابي عن مهنة التروكاج وأهميتها في صناعة السينما وأهم الأعمال التي شارك في تنفيذ مشاهد داخلها.

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