الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد الخشن: الاتهامات المنسوبة لمصر "لعبة مكشوفة" ومصر أدارت المفاوضات باحترافية

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

استنكر النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، الهجوم على مصر بشأن مفاوضات الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مدينا التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الدولية والذي لم يستند إلى مصادر، مؤكدا أن مصر أدارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باحترافية.

 مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب

وقال " الخشن"، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب، وهذه اللعبة المكشوفة ضد مصر لن تفلح، مؤكدا أن مصر  اعتادت ترويج الأكاذيب بشأن مواقفها الحاسمة والصريحة، خاصة فيما يتعلق بجهودها تجاه وقف إطلاق النار في غزة.

إدارة مصر للمفاوضات كانت احترافية وتعاملت مع كل الأطراف بأمانة وبشرف

وشدد عضو مجلس النواب على أن إدارة مصر لهذه المفاوضات كانت احترافية وتعاملت مع كل الأطراف بأمانة وبشرف بما يحقق أهداف وتطلعات الجميع لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تحملت في سبيل ذلك جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة.

وأعرب النائب احمد الخشن عن اندهاشه من تجاهل الجهود المصرية ومحاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، مشددا على أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور.
 

النائب احمد الخشن الاتهامات المنسوبة لمصر الصحف الدولية مفاوضات الهدنة الإحتلال الإسرائيلي

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