الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصافى عبدالعال: لقاء الرئيس بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رسالة دعم للعلم وثقافة المواطنة

الصافي عبد العال
الصافي عبد العال

أكد النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، أن مصر حريصة على تعزيز ثقافة المواطنة والوسطية والحب والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والإرهاب ومساندة المشروعات الحضارية، مضيفًا أن لقاء الرئيس السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، أمس، بمثابة إشارة إلى اهتمام مصر بالثقافة والمعرفة والعمل على تأصيلهم في المجتمع.

ولفت "عبدالعال"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، ولما لها من تاريخ ثقافي وإشعاعي كبير في الماضي والحاضر على أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة، في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي، بما يدعم الحوار بين الحضارات ويُعمق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب، والعمل على تكريس مبادئ المواطنة، هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي.

وقال عضو مجلس النواب، إن لقاء السيسي مجلس أمناء مكتب الإسكندرية، رسالة بأن تكمل دورها في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.

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وتابع نائب الاسكندرية: علاوة على تأكيد الرئيس السيسي، خلال اللقاء حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارًا وأنشطة مُبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، والمساهمة بشكل عملي في تأهيلهم لتحمل مسئوليات المستقبل، من خلال تبسيط العلوم باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار على المستوى العلمي والتقني والفني، واكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب، فضلًا عن صناعة المعرفة وتعميق العلاقة بين البحث العلمي والتطوير التقني وغيرها.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالاشارة إلى أن مصر تخطو بقوة في مجال صناعة المعرفة في ظل الجمهورية الجديدة التي تدعم كل سبل العلم والمعرفة والثقافة.

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